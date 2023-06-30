Франція — Україна: де і коли дивитись чвертьфінал молодіжного Євро-2023

Команди розіграють путівку у півфінал турніру

У неділю, 2 липня, молодіжна збірна України проведе поєдинок 1/4 фіналу чемпіонату Європи-2023 проти команди Франції. На груповій стадії турніру українці посіли друге місце, поступившись іспанцям лише за додатковими показниками. "Телеграф" проведе онлайн-трансляцію матчу Франція — Україна.

У прямому ефірі гру Франція U-21 — Україна U-21 покаже сайт "Суспільне Спорт", а також місцеві телеканали "Суспільне Мовлення" ("Суспільне Київ", "Суспільне Черкаси" тощо). Крім того, зустріч буде доступна для перегляду на YouTube. Про це повідомляє сайт "Суспільне Спорт". Початок поєдинку о 22:00 за київським часом.

Зустріч Франція U-21 – Україна U-21 відбудеться у Клуж-Напоці на "Клуж Арені". Французи на груповій стадії турніру виграли квартет D, перемігши швейцарців, норвежців та італійців.

Українці на груповому етапі обіграли Хорватію (2:0), мінімально здолали Румунію (1:0), а також втратили перемогу над іспанцями (2:2).

Раніше повідомлялося, що у Румунії звинуватили українців у порушенні регламенту на Євро-2023 U-21.