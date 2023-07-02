Франція – Україна: онлайн відеотрансляція матчу молодіжного Євро-2023

Велика гра пройде в Румунії

У неділю, 2 липня молодіжна збірна України проведе чвертьфінальний поєдинок Євро-2023 серед футболістів до 21 року проти команди Франції.

Пряма відеотрансляція зустрічі Франція U-21 — Україна U-21 буде доступна для перегляду на YouTube-каналі "Суспільне Спорт". Гра, яка пройде в Клуж-Напоці (Румунія), розпочнеться о 22:00 за київським часом.

Онлайн відеотрансляція матчу Франція U-21— Україна U-21

У прямому ефірі в Україні матч Франція U-21 — Україна U-21 буде показаний безплатно відразу на кількох платформах. Додамо, що букмекери не вірять у команду Ротаня у цьому протистоянні. До речі, наша команда навіть у разі поразки може потрапити на Олімпійські ігри у Парижі.

Французи на груповій стадії турніру виграли квартет D, перемігши швейцарців, норвежців та італійців.

Збірна України, у свою чергу, обіграла Хорватію (2:0), мінімально здолала Румунію (1:0) та зіграла внічию з Іспанією (2:2).

Раніше повідомлялося, що Федерація футболу Румунії поскаржилася у ФІФА на Україну через можливе порушення регламенту з боку Синьо-жовтих у матчі групового етапу Євро-2023 U-21 проти Хорватії.