Франція — Україна: що потрібно команді Ротаня, щоб потрапити на Олімпіаду

Синьо-жовті можуть пробитися на Ігри навіть у разі поразки від французів

Молодіжна збірна України успішно виступає на чемпіонаті Європи-2023 U-21. Наша команда пробилася до чвертьфіналу турніру, де зіграє з Францією.

"Телеграф" розповідає про розклади, за яких збірна України U-21 вперше у своїй історії проб’ється на Олімпійські ігри. Наша команда гарантує собі участь на ОІ у разі виходу до фіналу турніру.

Якщо українці пройдуть Францію у чвертьфіналі, то для виходу на Олімпіаду нам потрібно, щоби Англія також пробилася до півфіналу молодіжного ЧЄ. Якщо англійці не вийдуть до 1/2 фіналу Євро-2023 U-21, то Синьо-жовтим для заповітної путівки на Ігри необхідно посісти щонайменше третє місце (виграти матч за "бронзу").

Україна може потрапити на Олімпіаду навіть після поразки від Франції у чвертьфіналі. У такому разі українцям потрібно, щоб Англія також перемогла у чвертьфіналі — тоді дві путівки на Олімпіаду отримають інші півфіналісти, а третю буде розіграно у матчі за 5-е місце. Враховуючи вихід Іспанії до 1/2 фіналу, українці за такого варіанту зіграють за путівку на ОІ з Грузією.

Зазначимо, французи гарантували собі місце на Олімпіаді-2024, адже є господарями турніру. Англійці не можуть потрапити на Олімпіаду, адже МОК допускає туди лише країни, а не асоціації УЄФА.

Нагадаємо, українці на груповому етапі Євро-2023 U-21 обіграли Хорватію (2:0), мінімально здолали Румунію (1:0), а також втратили перемогу над іспанцями (2:2).

Раніше повідомлялося, що у Румунії звинуватили Синьо-жовтих у порушенні регламенту на чемпіонаті Європи U-21.