Франция - Украина: что нужно команде Ротаня для попадания на Олимпиаду

Сине-желтые могут пробиться на Игры даже в случае поражения от французов

Молодежная сборная Украины успешно выступает на чемпионате Европы-2023 U-21. Наша команда пробилась в четвертьфинал турнира, где сыграет с Францией.

"Телеграф" рассказывает о раскладах, при которых сборная Украины U-21 впервые в своей истории пробьется на Олимпийские игры. Наша команда гарантирует себе участие на ОИ в случае выхода в финал турнира.

Если украинцы пройдут Францию в четвертьфинале, то для выхода на Олимпиаду нам нужно, чтобы Англия также пробилась в полуфинал молодежного ЧЕ. Если англичане не выйдут в 1/2 финала Евро-2023 U-21, то Сине-желтым для заветной путевки на Игры необходимо занять как минимум третье место (выиграть матч за "бронзу").

Украина может попасть на Олимпиаду даже после поражения от Франции в четвертьфинале. В таком случае украинцам нужно, чтобы Англия также победила в четвертьфинале — тогда две путевки на Олимпиаду получат другие полуфиналисты, а третья — будет разыграна в матче за 5-е место. Учитывая выход Испании в 1/2 финала, украинцы при таком варианте сыграют за путевку на ОИ с Грузией.

Отметим, французы гарантировали себе место на Олимпиаде-2024, ведь они являются хозяевами турнира. Англичане не могут попасть на Олимпиаду, ведь МОК допускает туда только страны, а не ассоциации УЕФА.

Напомним, украинцы на групповом этапе Евро-2023 U-21 обыграли Хорватию (2:0), минимально одолели Румынию (1:0), а также упустили победу над испанцами (2:2).

Ранее сообщалось, что в Румынии обвинили Сине-желтых в нарушении регламента на чемпионате Европы U-21.