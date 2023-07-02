Российский клуб провалил трансфер футболиста из-за украинцев

Игрок учел позицию родных

Трансфер левого защитника сборной Молдовы и греческого "Олимпиакоса" Олега Рябчука в московский "Спартак" фактически сорвался из-за позиции украинских родственников игрока. Накануне фанаты российской команды образовали нацистский символ.

Об этом сообщает sport24.ru. По информации источника, в "Спартаке" не учли такой поворот событий, и команда столкнулась с трудностями при трансфере футболиста.

Сообщается, что футболист не хочет переходить в российскую команду из-за негативного отношения близких родственников из Украины к данному трансферу. Кроме того, у Олега есть предложение от европейских клубов. Добавим, что "Спартак" предлагал "Олимпиакосу" 3 миллиона евро за Рябчука, однако греков не устроило это предложение. Греческий клуб хочет получить 6 млн евро за 25-летнего футболиста.

В прошлом сезоне Рябчук сыграл в 45 матчах, в которых он оформил 1 гол и 6 ассистов. На счету Олега 41 игра за сборную Молдовы.

Ранее сообщалось, что "Челси" может подписать вратаря сборной Украины. Также за игроком следит португальская "Бенфика".