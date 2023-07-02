Російський клуб провалив трансфер футболіста через українців

Гравець врахував позицію рідних

Трансфер лівого захисника збірної Молдови та грецького "Олімпіакоса" Олега Рябчука до московського "Спартака" фактично зірвався через позицію українських родичів гравця. Напередодні фанати російської команди утворили нацистський символ.

Про це повідомляє sport24.ru. За інформацією джерела, у "Спартаку" не врахували такий поворот подій, і команда зіткнулася з труднощами під час трансферу футболіста.

Повідомляється, що футболіст не хоче переходити до російської команди через негативне ставлення близьких родичів з України до цього трансферу. Крім того, Олег має пропозицію від європейських клубів. Додамо, що "Спартак" пропонував "Олімпіакосу" 3 мільйони євро за Рябчука, проте греків не влаштувала ця пропозиція. Грецький клуб хоче отримати 6 млн євро за 25-річного футболіста.

Минулого сезону Рябчук зіграв у 45 матчах, в яких він оформив 1 гол та 6 асистів. На рахунку Олега 41 гра за збірну Молдови.

Раніше повідомлялося, що "Челсі" може підписати воротаря збірної України. Також за гравцем слідкує португальська "Бенфіка".