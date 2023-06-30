Франція — Україна: букмекери оцінили шанси команди Ротаня у чвертьфіналі молодіжного Євро

Синьо-жовті є аутсайдерами протистояння

У неділю, 2 липня, молодіжні збірні України та Франції проведуть поєдинок першого раунду плей-офф чемпіонату Європи-2023 U-21. До речі, Синьо-жовті пробилися до чвертьфіналу достроково. "Телеграф" проведе онлайн-трансляцію матчу Франція U-21 — Україна U-21.

На думку букмекерів, французька "молодіжка" є беззаперечним фаворитом зустрічі. Про це повідомляє Favbet.

Аналітики пропонують зробити ставку з коефіцієнтом 5,00-5,90 на перемогу України в основний час. Водночас нічия і тріумф французів імовірніші — коефіцієнти 4,00-4,30 і 1,44-1,66 відповідно. Додамо, що Favbet оцінила ймовірність перемоги Синьо-жовтих у 17%, а Триколірних – у 60%.

Прогноз букмекерів на матч Франція U-21 — Україна U-21 (основний час)

Favbet: (перемога Франції U-21 1,66 – нічия 4,30 – перемога України U-21 5,90)

William Hill: (1,44 — 4,00 — 5,00)

Bwin: (1,62 — 4,00 — 5,00)

Матч Франція U-21 – Україна U-21 відбудеться у Клуж-Напоці (Румунія) на однойменній арені. Раніше "Телеграф" повідомляв, де подивитися цю зустріч у прямому ефірі.

Нагадаємо, у Румунії звинуватили українців у порушенні регламенту ФІФА на чемпіонаті Європи U-21.