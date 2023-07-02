Франция - Украина: онлайн видеотрансляция матча молодежного Евро-2023

Большая игра пройдет в Румынии

В воскресенье, 2 июля, молодежная сборная Украины проведет четвертьфинальный поединок Евро-2023 среди футболистов до 21 года против команды Франции.

Прямая видеотрансляция встречи Франция U-21— Украина U-21 будет доступна для просмотра на YouTube-канале "Суспільне Спорт". Игра, которая пройдет в Клуж-Напоке (Румыния), начнется в 22:00 по киевскому времени.

Онлайн видеотрансляция матча Франция U-21— Украина U-21

В прямом эфире в Украине матч Франция U-21— Украина U-21 будет показан бесплатно сразу на нескольких платформах. Добавим, что букмекеры не верят в команду Ротаня в этом противостоянии. К слову, наша команда даже в случае поражения может попасть на Олимпийские игры в Париже.

Французы на групповой стадии турнира выиграли квартет D, победив швейцарцев, норвежцев и итальянцев.

Сборная Украины, в свою очередь, обыграла Хорватию (2:0), минимально одолела Румынию (1:0) и сыграла вничью с Испанией (2:2).

Ранее сообщалось, что Федерация футбола Румынии пожаловалась в ФИФА на Украину из-за возможного нарушения регламента со стороны Сине-желтых в матче группового этапа Евро-2023 U-21 против Хорватии.