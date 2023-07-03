Розривають Євро-2023: два футболісти збірної України заслужили на окрему увагу

Українці 5 липня зіграють у півфіналі турніру

Після сенсаційної перемоги над однолітками із Франції у чвертьфіналі молодіжного Євро-2023 одразу двох футболістів збірної України включили до символічної збірної першого раунду плей-офф.

За версією порталу Sofascore, на своїх позиціях краще за інших у чвертьфінальному матчі виглядали Михайло Мудрик та Георгій Судаков.

Першому поставили оцінку 7,8 бала, а другому — 8,7 бала. Цікаво, що Судаков має найвищий бал серед усіх футболістів символічної збірної.

У матчі з французами Мудрик віддав гольовий пас та заробив пенальті, а Судаков оформив дубль.

Також до списку найкращих потрапили:

грузинський воротар Гіоргі Мамардашвілі;

захисники Олександра Каландадзе (Грузія), Гіль Коен (Ізраїль), Тейлор Гарвуд-Белліс (Англія);

півзахисники Алехандро Баена (Іспанія), Омрі Гандельман (Ізраїль), Карем Джабер (Ізраїль);

нападники Райан Шеркі (Франція), Ентоні Гордон (Англія).

У півфіналі європейської першості наші футболісти зіграють проти головних фаворитів турніру – іспанців. Зустріч відбудеться 5 липня.

Раніше "Телеграф" писав про те, що збірна України покращила позиції у рейтингу ФІФА.