Розривають Євро-2023: два футболісти збірної України заслужили на окрему увагу
- Автор
-
- Дата публікації
-
- Автор
Українці 5 липня зіграють у півфіналі турніру
Після сенсаційної перемоги над однолітками із Франції у чвертьфіналі молодіжного Євро-2023 одразу двох футболістів збірної України включили до символічної збірної першого раунду плей-офф.
За версією порталу Sofascore, на своїх позиціях краще за інших у чвертьфінальному матчі виглядали Михайло Мудрик та Георгій Судаков.
Першому поставили оцінку 7,8 бала, а другому — 8,7 бала. Цікаво, що Судаков має найвищий бал серед усіх футболістів символічної збірної.
У матчі з французами Мудрик віддав гольовий пас та заробив пенальті, а Судаков оформив дубль.
Також до списку найкращих потрапили:
- грузинський воротар Гіоргі Мамардашвілі;
- захисники Олександра Каландадзе (Грузія), Гіль Коен (Ізраїль), Тейлор Гарвуд-Белліс (Англія);
- півзахисники Алехандро Баена (Іспанія), Омрі Гандельман (Ізраїль), Карем Джабер (Ізраїль);
- нападники Райан Шеркі (Франція), Ентоні Гордон (Англія).
У півфіналі європейської першості наші футболісти зіграють проти головних фаворитів турніру – іспанців. Зустріч відбудеться 5 липня.
Раніше "Телеграф" писав про те, що збірна України покращила позиції у рейтингу ФІФА.