В УЄФА вигадали, що робити з Білоруссю на Євро-2024

Збірна рф відсторонена від участі у відборі на Євро-2024, команда Білорусі грає

Союз європейських футбольних асоціацій (УЄФА) розводитиме збірні України та Білорусі по різних групах під час жеребкування фінальної частини чемпіонату Європи-2024, якщо ці команди кваліфікуються на Євро.

Про це повідомляє офіційний сайт УЄФА. Під обмеження потраплять одразу кілька футбольних асоціацій.

Також не гратимуть в одній групі при виході у фінальну частину континентальної першості Боснія та Герцеговина та Косово, Сербія та Косово, Азербайджан та Вірменія, а також Іспанія та Гібралтар.

Додамо, що Білорусь поки що йде на 4-му місці у своїй відбірковій групі, а Україна — на другому. На ЧЄ-2024 з кожної групи вийдуть по дві найкращі команди. Жеребкування Євро-2024 відбудеться у грудні 2023 року. Фінальна частина турніру пройде у Німеччині з 14 червня по 14 липня 2024 року.

Нагадаємо, у червні збірна України провела два матчі у кваліфікації на чемпіонат Європи-2024. Спочатку українці зробили неймовірний камбек у поєдинку проти Північної Македонії (3:2), а потім насилу перемогли Мальту (1:0). Крім того, навесні Синьо-жовті поступилися англійцям (0:2) у першому турі групового етапу відбору Євро-2024.