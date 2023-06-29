В УЕФА придумали, что делать с Беларусью на Евро-2024

Сборная рф отстранена от участия в отборе на Евро-2024, команда Беларуси играет

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) будет разводить сборные Украины и Беларуси по разным группам при жеребьевке финальной части чемпионата Европы-2024, если эти команды квалифицируются на Евро.

Об этом сообщает официальный сайт УЕФА. Под ограничения попадут сразу несколько футбольных ассоциаций.

Также не будут играть в одной группе при выходе в финальную часть континентального первенства Босния и Герцеговина и Косово, Сербия и Косово, Азербайджан и Армения, а также Испания и Гибралтар.

Добавим, что Беларусь пока идет на 4-м месте в своей отборочной группе, а Украина — на втором. На ЧЕ-2024 из каждой группы выйдут по две лучшие команды. Жеребьевка Евро-2024 состоится в декабре 2023 года. Финальная часть турнира пройдет в Германии с 14 июня по 14 июля 2024 года.

Напомним, в июне сборная Украины провела два матча в квалификации на чемпионат Европы-2024. Сначала украинцы совершили невероятный камбэк в поединке против Северной Македонии (3:2), а затем с трудом победили Мальту (1:0). Кроме того, весной Сине-Желтые уступили англичанам (0:2) в первом туре группового этапа отбора Евро-2024.