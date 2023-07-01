Колишній тренер збірної України лікується від раку

Спеціаліст виводив національну команду на Євро-2016

Екстренер збірної України Михайло Фоменко повідомив, що лікується від онкології. До речі, зараз головною командою країни керує Сергій Ребров.

Відповідний коментар Фоменка доступний на сайті sportnews. Видання поцікавилося у 74-річного Михайла щодо стану його здоров’я. Фахівець розповів, що лікується від раку.

"Не можу говорити, онкологія, лікуюсь", — сказав Фоменко.

Нагадаємо, Фоменко став першим тренером в історії збірної України, який вивів нашу команду на чемпіонат Європи. Синьо-жовті під керівництвом Михайла не зуміли вийти із групи Євро-2016, програвши у всіх трьох іграх. Після цього турніру Фоменко залишив свою посаду і більше не тренував.

Додамо, що Фоменко тренував "Динамо", "Кривбас", "Верес", ЦСКА, "Металіст", запорізький "Металург", "Таврію" та інші клуби. З київським "Динамо" він виграв чемпіонат та Кубок України.

Раніше повідомлялося, що збірна України піднялася у рейтингу Міжнародної федерації футболу (ФІФА).

Нагадаємо, Союз європейських футбольних асоціацій (УЄФА) розводитиме збірні України та Білорусі по різних групах під час жеребкування фінальної частини чемпіонату Європи-2024, якщо команди кваліфікуються на турнір.