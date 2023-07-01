Бывший тренер сборной Украины лечится от рака

Специалист выводил национальную команду на Евро-2016

Экс-тренер сборной Украины Михаил Фоменко сообщил, что лечится от онкологии. К слову, сейчас главной командой страны руководит Сергей Ребров.

Соответствующий комментарий Фоменко доступен на сайте sportnews. Издание поинтересовалось у 74-летнего Михаила о состоянии его здоровья. Специалист рассказал, что лечится от рака.

"Не могу говорить, онкология, лечусь", — сказал Фоменко.

Напомним, Фоменко стал первым тренером в истории сборной Украины, который вывел нашу команду на чемпионат Европы. Сине-желтые под руководством Михаила не сумели выйти из группы Евро-2016, проиграв во всех трех играх. После этого турнира Фоменко покинул свой пост и больше не тренировал.

Добавим, что Фоменко тренировал "Динамо", "Кривбасс", "Верес", ЦСКА, "Металлист", запорожский "Металлург", "Таврию" и другие клубы. С киевским "Динамо" он выиграл чемпионат и Кубок Украины.

Ранее сообщалось, что сборная Украины поднялась в рейтинге Международной федерации футбола (ФИФА).

Напомним, Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) будет разводить сборные Украины и Беларуси по разным группам при жеребьевке финальной части чемпионата Европы-2024, если команды квалифицируются на турнир.