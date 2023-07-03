Укр

Разрывают Евро-2023: два футболиста сборной Украины заслужили отдельного внимания

Автор
Максим Яценко Максим Яценко
Дата публикации
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Автор
Михаил Мудрик Новость обновлена 03 июля 2023, 16:47
Михаил Мудрик. Фото Украинская ассоциация футбола (УАФ)

Украинцы 5 июля сыграют в полуфинале турнира

После сенсационной победы над сверстниками из Франции в четвертьфинале молодежного Евро-2023 сразу двух футболистов сборной Украины включили в символическую сборную первого раунда плей-офф.

По версии портала Sofascore, на своих позициях лучше других в четвертьфинальном матче смотрелись Михаил Мудрик и Георгий Судаков.

Первому поставили оценку 7,8 балла, а второму — 8,7 балла. Интересно, что у Судакова наивысший балл среди всех футболистов символической сборной.

В матче с французами Мудрик отдал голевой пас и заработал пенальти, а Судаков оформил дубль.

Также в список лучших попали:

  • грузинский вратарь Гиорги Мамардашвили;
  • защитники Александре Каландадзе (Грузия), Гиль Коэн (Израиль), Тейлор Гарвуд-Беллис (Англия);
  • полузащитники Алехандро Баэна (Испания), Омри Гандельман (Израиль), Карем Джабер (Израиль);
  • нападающие Райан Шерки (Франция), Энтони Гордон (Англия).

В полуфинале европейского первенства наши футболисты сыграют против главных фаворитов турнира — испанцев. Встреча состоится 5 июля.

Ранее "Телеграф" писал о том, что сборная Украины улучшила позиции в рейтинге ФИФА.

Теги:
#Футбол #Сборная Украины #Евро #Михаил Мудрик