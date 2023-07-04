Іспанія – Україна: онлайн-трансляція півфіналу молодіжного Євро-2023

Команди зіграють на турнірі вдруге

У середу, 5 липня, молодіжна збірна України зіграє з Іспанією у рамках матчу 1/2 фіналу чемпіонату Європи-2023 U-21. Напередодні Синьо-жовті сенсаційно пробилися до півфіналу турніру, обігравши збірну Франції U-21 (3:1).

"Телеграф" проведе текстову онлайн-трансляцію матчу Іспанія U-21 — Україна U-21. Зустріч відбудеться у Бухаресті (Румунія) на стадіоні "Стяуа", початок гри — о 22:00 за київським часом.

Іспанці та українці зіграють у реванші після бойової нічиї на груповій стадії. Тоді українці втратили перемогу на останніх хвилинах, хоча футболісти Фурії Роха виглядали краще. У фіналі турніру переможець матчу Іспанія U-21 — Україна U-21 зустрінеться з переможцем "дуелі" Англії та Ізраїлю. До речі, обидві команди вийшли на Олімпійські ігри у Парижі.

Раніше "Телеграф" повідомляв, де і коли дивитися матч 1/2 фіналу Євро-2023 Іспанія U-21 — Україна U-21. Додамо, що підопічні Руслана Ротаня, на думку букмекерів, є аутсайдерами у протистоянні.

Нагадаємо, на груповій стадії Євро-2023 U-21 Синьо-жовті зустрічалися з Іспанією (2:2). Крім того, українці обіграли Хорватію (2:0), мінімально здолали Румунію (1:0). У 1/4 фіналу ЧЄ-2023 U-21 Мудрик та Ко вибили Францію.