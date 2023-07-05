Іспанія – Україна: онлайн відеотрансляція півфіналу молодіжного Євро-2023

Команди вже перетиналися на турнірі

У середу, 5 липня, молодіжна збірна України проведе півфінальний поєдинок чемпіонату Європи-2023 U-21 проти команди Іспанії. Напередодні Синьо-жовті вибили із турніру французів (3:1).

Пряма відеотрнасляція матчу Іспанія U-21 — Україна U-21 доступна на YouTube-каналі "Суспільне Спорт", початок поєдинку — о 22:00 за київським часом.

Онлайн відеотрансляція матчу Іспанія U-21 — Україна U-21

Матч 1/2 фіналу Іспанія U-21 – Україна U-21 відбудеться у Бухаресті (Румунія) на стадіоні "Стяуа". В Україні поєдинок буде доступний для перегляду одразу на кількох безкоштовних платформах. Додамо, що Синьо-жовті є аутсайдерами протистояння.

Цікаво, що команди перетиналися на груповій стадії турніру, і тоді Синьо-житі на останніх секундах зустрічі втратили перемогу (2:2), через що Фурія Роха посіла перше місце у квартеті за додатковими показниками.

Крім того, у групі підопічні Руслана Ротаня перемогли Хорватію (2:0) та мінімально здолали Румунію (1:0). У 1/4 фіналу Євро-2023 українці сенсаційно пройшли французів.

Нагадаємо, і збірна України, і збірна Іспанії гарантували собі путівку на Олімпійські ігри у Парижі. Раніше Українська асоціація футболу назвала тренера, який керуватиме нашою командою на олімпійському футбольному турнірі.