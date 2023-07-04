Іспанія – Україна: букмекери оцінили шанси команд у півфіналі молодіжного Євро-2023

Фахівці не вірять у Синьо-жовтих

У середу, 5 липня, молодіжна збірна України у рамках матчу 1/2 фіналу чемпіонату Європи-2023 U-21 зіграє з іспанцями. Напередодні українці у чвертьфіналі турніру пройшли збірну Франції (3:1). "Телеграф" проведе онлайн-трансляцію матчу Іспанія U-21 — Україна U-21.

На думку букмекерів, іспанці — беззаперечні фаворити півфіналу з українцями, попри те, що Синьо-жовті мало не перемогли Іспанію на груповій стадії турніру (2:2). Про це повідомляє Favbet.

На перемогу іспанців у основний час можна зробити ставку з коефіцієнтом 1,57-1,78, нічия та перемога українців менш ймовірні – коефіцієнти 3,80-4,15 та 4,33-5,00 відповідно. Аналітики Favbet пропонують поставити на прохід Іспанії з коефіцієнтом 1,44 (ймовірність 70% при маржі букмекерів 4%), а на вихід Синьо-жовтих у фінал турніру можна зробити ставку з коефіцієнтом 2,93 (ймовірність 34%).

Прогноз букмекерів на матч Іспанія U-21 — Україна U-21 (основний час)

Favbet: (перемога Іспанії U-21 1,78 – нічия 4,15 – перемога України U-21 5,00)

William Hill: (1,57 — 3,80 — 4,33)

Bwin: (1,70 — 3,80 — 4,50)

Раніше "Телеграф" повідомляв, де і коли дивитися матч 1/2 фіналу Євро-2023 Іспанія U-21 — Україна U-21.

Нагадаємо, що збірна України пробилася на Олімпійські ігри-2024. Напередодні стало відомо, хто очолить команду на олімпійському турнірі у Парижі.