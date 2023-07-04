Испания - Украина: букмекеры оценили шансы команд в полуфинале молодежного Евро-2023

Специалисты не верят в Сине-желтых

В среду, 5 июля, молодежная сборная Украины в рамках матча 1/2 финала чемпионата Европы-2023 U-21 сыграет с испанцами. Накануне украинцы в четвертьфинале турнира прошли сборную Франции (3:1). "Телеграф" проведет онлайн-трансляцию матча Испания U-21 — Украина U-21.

По мнению букмекеров, испанцы — безоговорочные фавориты полуфинала с украинцами, несмотря на то, что Сине-желтые едва не победили Испанию на групповой стадии турнира (2:2). Об этом сообщает Favbet.

На победу испанцев в основное время можно сделать ставку с коэффициентом 1,57-1,78, ничья и победа украинцев менее вероятны — коэффициенты 3,80-4,15 и 4,33-5,00 соответственно. Аналитики Favbet предлагают поставить на проход Испании с коэффициентом 1,44 (вероятность 70% при марже букмекеров в 4%), а на выход Сине-желтых в финал турнира можно сделать ставку с коэффициентом 2,93 (вероятность 34 %).

Прогноз букмекеров на матч Испания U-21 — Украина U-21 (основное время)

Favbet: (победа Испании U-21 1,78 — ничья 4,15 — победа Украины U-21 5,00)

William Hill: (1,57 — 3,80 — 4,33)

Bwin: (1,70 — 3,80 — 4,50)

Ранее "Телеграф" сообщал, где и когда смотреть матч 1/2 финала Евро-2023 Испания U-21 — Украина U-21.

Напомним, сборная Украины пробилась на Олимпийские игры-2024. Накануне стало известно, кто возглавит команду на олимпийском турнире в Париже.