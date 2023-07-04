Испания - Украина: онлайн-трансляция полуфинала молодежного Евро-2023

Команды сыграют на турнире во второй раз

В среду, 5 июля, молодежная сборная Украины сыграет с Испанией в рамках матча 1/2 финала чемпионата Европы-2023 U-21. Накануне Сине-желтые сенсационно пробились в полуфинал турнира, обыграв сборную Франции U-21 (3:1).

"Телеграф" проведет текстовую онлайн-трансляцию матча Испания U-21 — Украина U-21. Встреча состоится в Бухаресте (Румыния) на стадионе "Стяуа", начало игры — в 22:00 по киевскому времени.

Испанцы и украинцы сыграют в реванше после боевой ничьи на групповой стадии. Тогда украинцы упустили победу на последних минутах, хотя футболисты Фурии Роха выглядели предпочтительнее. В финале турнира победитель матча Испания U-21 — Украина U-21 встретится с победителем "дуэли" Англии и Израиля. К слову, обе команды вышли на Олимпийские игры в Париже.

Ранее "Телеграф" сообщал, где и когда смотреть матч 1/2 финала Евро-2023 Испания U-21 — Украина U-21. Добавим, что подопечные Руслана Ротаня, по мнению букмекеров, являются аутсайдерами в противостоянии.

Напомним, на групповой стадии Евро-2023 U-21 Сине-желтые встречались с Испанией (2:2). Кроме того, украинцы обыграли Хорватию (2:0), минимально одолели Румынию (1:0). В 1/4 финала ЧЕ-2023 U-21 Мудрик и Ко выбили Францию.