Сборная Украины на Олимпиаде в Париже: кто сможет сыграть и кто возглавит команду

Сине-желтые впервые сыграют на олимпийском футбольном турнире

Молодежная сборная Украины, пробившись в полуфинал чемпионата Европы-2023 U-21, впервые в своей истории квалифицировалась на Олимпийские игры.

Во вторник, 4 июля, Украиская ассоциация футбола (УАФ) на своем официальном сайте выступила с заявлением касательно того, кто будет возглавлять команду на Играх в Париже. Сообщается, что ответственную миссию доверили главному тренеру "молодежки" и ФК "Александрия" Руслану Ротаню, под руководством которого наша команда и завоевала долгожданную путевку на ОИ.

Добавим в олимпийском футбольном турнире согласно регламенту могут принять участие родившиеся после 1 января 2001 года игроки. Кроме того, каждая команда может внести в заявку из 18-ти футболистов только трех исполнителей старше этого возраста.

В УАФ отметили, что следующий цикл молодежного чемпионата континента, Евро-2025 (U-21), с сентября 2023 года начнет новая молодежная сборная Украины (игроки 2002 года рождения и младше) под руководством нового тренерского штаба.

Напомним, на молодежном ЧЕ сборную Украины обвинили в нарушении регламента ФИФА. С расписанием, результатами и видеообзорами всех матчей Сине-желтых на Евро-2023 U-21 можно ознакомиться на сайте "Телеграф".