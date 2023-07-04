Збірна України на Олімпіаді в Парижі: хто зможе зіграти та хто очолить команду

Синьо-жовті вперше зіграють на олімпійському футбольному турнірі

Молодіжна збірна України, пробившись до півфіналу чемпіонату Європи-2023 U-21, вперше у своїй історії кваліфікувалася на Олімпійські ігри.

У вівторок, 4 липня, Українська асоціація футболу (УАФ) на своєму офіційному сайті виступила із заявою щодо того, хто очолюватиме команду на Іграх у Парижі. Повідомляється, що відповідальну місію довірили головному тренеру "молодіжки" та ФК "Олександрія" Руслану Ротаню, під керівництвом якого наша команда і здобула довгоочікувану путівку на ОІ.

Додамо в олімпійському футбольному турнірі згідно з регламентом можуть взяти участь гравці, що народилися після 1 січня 2001 року. Крім того, кожна команда може внести до заявки з 18-ти футболістів лише трьох виконавців, старших за цей вік.

В УАФ зазначили, що наступний цикл молодіжного чемпіонату континенту, Євро-2025 (U-21), з вересня 2023 року розпочне нова молодіжна збірна України (гравці 2002 року народження та молодше) під керівництвом нового тренерського штабу.

Нагадаємо, на молодіжному ЧЄ збірну України звинуватили у порушенні регламенту ФІФА. З розкладом, результатами та відеооглядами всіх матчів Синьо-жовтих на Євро-2023 U-21 можна ознайомитись на сайті "Телеграф".