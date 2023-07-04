Испания - Украина: где и когда смотреть полуфинал молодежного Евро-2023

Команды проведут второй очный матч на турнире

В среду, 5 июля, сборная Украины U-21 после сенсационной победы над Францией (3:1) в четвертьфинале молодежного Евро-2023, сыграет в 1/2 финала чемпионата Европы против команды Испании. "Телеграф" проведет онлайн-трансляцию матча Испания U-21 — Украина U-21.

В прямом эфире полуфинал ЧЕ-2023 Испания U-21 — Украина U-21 покажет сайт "Суспільне Спорт", а также местные телеканалы "Суспільного Мовлення" ("Суспільне Київ", "Суспільне Полтава" и т.д.). Кроме того, встреча будет доступна для просмотра на платформе YouTube. Об этом сообщает сайт "Суспільне Спорт". Начало поединка — в 22:00 по киевскому времени.

Игра Испания U-21 — Украина U-21 состоится в Бухаресте на стадионе "Стяуа". Примечательно, что Сине-желтые уже пересекались с испанцами на групповой стадии турнира. Накануне наша "молодежка" дала бой Фурии Роха (2:2) в 3-м туре групповой стадии. К слову, обе команды квалифицировались на Олимпийские игры в Париже.

Напомним, молодежная сборная Испании выиграла группу B, опередив украинцев по дополнительным показателям. Испанцы обыграли Румынию (3:0), Хорватию (1:0) и сыграли вничью с Украиной. В четвертьфинале турнира Фурия Роха оказалась сильнее за швейцарцев (2:1).

Сине-желтые, в свою очередь, переиграли Хорватию (2:0), минимально одолели Румынию (1:0) и упустили победу над Испанией (2:2). В 1/4 финала украинцы выбили французов.