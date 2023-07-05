Испания - Украина: онлайн видеотрансляция полуфинала молодежного Евро-2023

Команды уже пересекались на турнире

В среду, 5 июля, молодежная сборная Украины проведет полуфинальный поединок чемпионата Европы-2023 U-21 против команды Испании. Накануне Сине-желтые выбили из турнира французов (3:1).

Прямая видеотрнасляция матча Испания U-21 — Украина U-21 доступна на YouTube-канале "Суспільне Спорт", начало поединка — в 22:00 по киевскому времени.

Онлайн видеотрансляция матча Испания U-21 — Украина U-21

Матч 1/2 финала Испания U-21 — Украина U-21 состоится в Бухаресте (Румыния) на стадионе "Стяуа". В Украине поединок будет доступен для просмотра сразу на нескольких бесплатных платформах. Добавим, что Сине-желтые являются аутсайдерами противостояния.

Интересно, что команды пересекались на групповой стадии турнира, и тогда Сине-жетые на последних секундах встречи упустили победу (2:2), из-за чего Фурия Роха заняла первое место в квартете по дополнительным показателям.

Кроме того, в группе подопечные Руслана Ротаня победили Хорватию (2:0) и минимально одолели Румынию (1:0). В 1/4 финала Евро-2023 украинцы сенсационно прошли французов.

Напомним, и сборная Украины, и сборная Испании гарантировали себе путевку на Олимпийские игры в Париже. Ранее Украинская ассоциация футбола назвала тренера, который будет руководить нашей командой на олимпийском футбольном турнире.