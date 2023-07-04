Іспанія — Україна: де і коли дивитись півфінал молодіжного Євро-2023

Команди проведуть другий очний матч на турнірі

У середу, 5 липня, збірна України U-21 після сенсаційної перемоги над Францією (3:1) у чвертьфіналі молодіжного Євро-2023 зіграє в 1/2 фіналу чемпіонату Європи проти команди Іспанії. "Телеграф" проведе онлайн-трансляцію матчу Іспанія U-21 — Україна U-21.

У прямому ефірі півфінал ЧЄ-2023 Іспанія U-21 — Україна U-21 покаже сайт "Суспільне Спорт", а також місцеві телеканали "Суспільне Мовлення" ("Суспільне Київ", "Суспільне Полтава" тощо). Крім того, зустріч буде доступна для перегляду на платформі YouTube. Про це повідомляє сайт "Суспільне Спорт". Початок поєдинку о 22:00 за київським часом.

Гра Іспанія U-21 — Україна U-21 відбудеться у Бухаресті на стадіоні "Стяуа". Цікаво, що Синьо-жовті вже перетиналися з іспанцями на груповій стадії турніру. Напередодні наша "молодіжка" дала бій Фурії Роха (2:2) у 3-му турі групової стадії. До речі, обидві команди кваліфікувалися на Олімпійські ігри у Парижі.

Нагадаємо, молодіжна збірна Іспанії виграла групу B, випередивши українців за додатковими показниками. Іспанці обіграли Румунію (3:0), Хорватію (1:0) та зіграли внічию з Україною. У чвертьфіналі турніру Фурія Роха виявилася сильнішою за швейцарців (2:1).

Синьо-жовті, у свою чергу, переграли Хорватію (2:0), мінімально здолали Румунію (1:0) і втратили на останніх секундах перемогу над Іспанією (2:2). В 1/4 фіналу українці вибили французів.