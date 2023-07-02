"Отпустите их": легенда "Динамо" заступился за футболистов и "наехал" на Суркиса

От Суркиса требуют соблюдать свои обязательства перед игроками "Динамо"

Легендарный футболист и тренер киевского "Динамо" Александр Хацкевич не оставил без внимания решение президента клуба Игоря Суркиса понизить заработную плату игрока столичного коллектива.

Как заявил Хацкевич в комментарии FanDay, если президент взял на себя определенные обязательства, то он не имеет права их не выполнять.

"Если клуб берет на себя обязательства перед футболистами и заключает с игроками контракт, то он должен выполнять эти соглашения.

Но если клуб берет на себя финансовые обязательства, а потом говорит, что извините, мы не можем вам платить, то тогда отпустите футболистов", – сказал бывший игрок и тренер киевлян.

Как известно, после провального сезона для киевлян, в котором "Динамо" заняло лишь четвертое место в чемпионате Украины, боссы киевлян решили понизить зарплату всем игрока без исключения.

Как ранее писал "Телеграф", это связано с тем, что команда не попала в Лигу чемпионов, а всего лишь пробилась в квалификацию Лиги конференций, а значит не получит серьезной прибыли.