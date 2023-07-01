"Я не сбежал и никого не предал": Луческу остается в "Динамо"

77-летний Мистер хочет отработать контракт до конца

Главный тренер "Динамо" Мирча Луческу, которого в концовке сезона 2022/23 заменял на посту Александр Шовковский, отклонил несколько денежных предложений.

Об этом сообщил сам специалист в комментарии для antena3.ro. Мистер отметил, что несмотря на войну в Украине, а также проблемы со здоровьем, он не собирается покидать киевский клуб.

"Легко быть человеком, когда ты преуспеваешь. Гораздо сложнее, когда кажется, что все против тебя. Было очень важно, чтобы футбол продолжался, в очень сложных условиях. Мы играем без болельщиков. Телевидение меньше привлечено. Тренировки прерываются. Было, что матч был остановлен за 5 минут до завершения. Пауза длилась час, после чего мы продолжили.

Из-за очень долгих поездок я оказался в ситуации, когда мне пришлось делать операцию по поводу коксартроза. Я пересекал границу дважды в неделю. Каждый раз это длилось полтора часа. Но я не сбежал и никого не предал. Я отклонил очень хорошие предложения. Я все еще в строю, хоть я и самый старый тренер в европейском футболе. Или даже в мировом. Мною двигает страсть к футболу и уважение к людям", — заявил Луческу.

Ранее сообщалось, что главный тренер польского "Ракува" Марек Папшун попал в сферы интересов "Динамо". Кроме того, стало известно, что Луческу мог возглавить команду Криштиану Роналду в Саудовской Аравии.