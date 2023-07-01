"Я не втік і нікого не зрадив": Луческу залишається в "Динамо"

77-річний Містер хоче відпрацювати контракт до кінця

Головний тренер "Динамо" Мірча Луческу, якого наприкінці сезону 2022/23 заміняв на посаді Олександр Шовковський, відхилив кілька грошових пропозицій.

Про це повідомив сам фахівець у коментарі для antena3.ro. Містер зазначив, що, попри війну в Україні, а також проблеми зі здоров’ям, він не збирається залишати київський клуб.

"Легко бути людиною, коли ти досягаєш успіху. Набагато складніше, коли здається, що все проти тебе. Було дуже важливо, щоб футбол продовжувався, в дуже складних умовах. Ми граємо без уболівальників. Телебачення менше залучено. Тренування перериваються. Було, що матч було зупинено за 5 хвилин до завершення. Пауза тривала годину, після чого ми продовжили.

Через дуже довгі поїздки я опинився в ситуації, коли мені довелося робити операцію з приводу коксартрозу. Я перетинав кордон двічі на тиждень. Щоразу це тривало півтори години. Але я не втік і нікого не зрадив. Я відхилив дуже хороші пропозиції. Я все ще в строю, хоч я і найстаріший тренер у європейському футболі. Або навіть у світовому. Мною рухає пристрасть до футболу та повага до людей", — заявив Луческу.

Раніше повідомлялося, що головний тренер польського "Ракува" Марек Папшун потрапив у сфери інтересів "Динамо". Крім того, стало відомо, що Луческу міг очолити команду Кріштіану Роналду у Саудівській Аравії.