"Нехай Шевченко не ображається": експерт потужно висловився про повернення Ярмоленка до "Динамо"

Колишній капітан "Динамо" повернувся до рідного клубу

В українському футболі активно обговорюють повернення капітана збірної України Андрія Ярмоленка до київського "Динамо".

Відомий тренер Олег Федорчук в інтерв’ю сайту "Український футбол" порівняв ситуацію із поверненням до столичної команди легендарного Андрія Шевченка.

За словами фахівця, Шевченко повернувся до рідного клубу у більш нервовому стані.

"Слід дивитися правді в очі і розуміти, що з кожним роком ти не молодієш. Нехай Шевченко не ображається. Чесно кажучи, мені характер Ярмоленка подобається більше, ніж той, що був у Шевченка, коли зірка повернулася до "Динамо". Тому думаю, що у Ярмоленка все вийде", – сказав Федорчук.

Він також зазначив, що Ярмоленко є чудовим футболістом та людиною за межами поля. Федорчук нагадав, як він активно підтримує свого рідного Чернігова під час війни.

Нагадаємо, що Ярмоленко повернувся до "Динамо" після вояжу до "Борусії", "Вест Хему" та "Аль-Аїна". Він дістався клубу безкоштовно, бо не мав контракту.

Щодо Шевченка, то він повернувся до "Динамо" у 2009-му році, провівши останні десять років у "Мілані" та "Челсі".

Раніше "Телеграф" повідомляв, що разом із Ярмоленком збірна України у червні виграла два важливі матчі у відборі на Євро-2024.