"Пусть Шевченко не обижается": эксперт мощно высказался о возвращении Ярмоленко в "Динамо"

Бывший капитан "Динамо" вернулся в родной клуб

В украинском футболе активно обсуждают возвращение капитана сборной Украины Андрея Ярмоленко в киевское "Динамо".

Известный тренер Олег Федорчук в интервью сайту "Украинский футбол" сравнил ситуацию с возвращением в столичную команду легендарного Андрея Шевченко.

По словам специалиста, Шевченко вернулся в родной клуб в более нервном состоянии.

"Следует смотреть правде в глаза и понимать, что с каждым годом ты не молодеешь. Пусть Шевченко не обижается. Честно говоря, мне характер Ярмоленко нравится больше, чем тот, что был у Шевченко, когда звезда вернулась в "Динамо". Поэтому думаю, что у Ярмоленко все получится", – сказал Федорчук.

Он также отметил, что Ярмоленко является отличным футболистом и человеком за пределами поля. Федорчук напомнил, как он активно поддерживает свой родной Чернигов во время войны.

Напомним, что Ярмоленко вернулся в "Динамо" после вояжа в "Боруссию", "Вест Хэм" и "Аль-Аин". Он достался клубу бесплатно, так как не имел контракта.

Что касается Шевченко, то он вернулся в "Динамо" в 2009-м году, проведя последние десять лет в "Милане" и "Челси".

Ранее "Телеграф" сообщал, что вместе с Ярмоленко сборная Украины в июне выиграла два важных матча в отборе на Евро-2024.