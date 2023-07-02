"Відпустіть їх": легенда "Динамо" заступився за футболістів і "наїхав" на Суркіса

Від Суркіса вимагають дотримуватися своїх зобов’язань перед гравцями "Динамо"

Колишній футболіст та тренер київського "Динамо" Олександр Хацкевич не залишив поза увагою рішення президента клубу Ігоря Суркіса знизити заробітну плату гравця столичного колективу.

Як заявив Хацкевич у коментарі FanDay, якщо президент взяв на себе певні зобов’язання, то він не має права їх не виконувати.

"Якщо клуб бере на себе зобов’язання перед футболістами та укладає з гравцями контракт, то він має виконувати ці угоди.

Але якщо клуб бере на себе фінансові зобов’язання, а потім каже, що вибачте, ми не можемо вам платити, то тоді відпустіть футболістів", – сказав колишній гравець та тренер киян.

Як відомо, після провального сезону для киян, у якому "Динамо" посіло лише четверте місце у чемпіонаті України, боси киян вирішили знизити зарплату всім гравцям без винятку.

Як раніше писав "Телеграф", це пов’язано з тим, що команда не потрапила до Ліги чемпіонів, а лише пробилася до кваліфікації Ліги конференцій, а отже не отримає серйозного прибутку. Зазвичай кияни грають у найпрестижнішому турнірі Європи, за що отримують десятки мільйонів євро.