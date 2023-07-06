"Просиділи в якійсь конурі": Ротань назвав причину поразки від Іспанії (відео)

Фахівець нарікає на втому футболістів

Головний тренер молодіжної збірної України після невдачі у півфіналі чемпіонату Європи-2023 U-21 у матчі проти Іспанії (1:5) пояснив провальну гру своїх підопічних.

Відповідний коментар Ротаня наводить YouTube-канал "Суспільне Спорт". Руслан зазначив, що українським футболістам не вистачило часу, щоб відновитись. Також тренер розповів про проблеми з логістикою у Румунії.

— Що завадило реалізації першочергового плану на гру?

— Треба, мабуть, привітати Іспанію з перемогою. Щодо нас, вважаю, що хлопцям не вистачило банального відновлення. Ми не хотіли якихось відмазок, але те, як ми…

По-перше, гра два на третій, як ми добиралися, як просиділи в якійсь конурі в аеропорту, нас затримали на 5 годин. Прилетіли й фактично півдня витратили, щоб дістатися Бухаресту.

Ви бачили, що хлопці дуже хотіли очима, але ноги не бігли. Відновлення відіграє ключову роль, тому це справді вплинуло на результат.

Очевидно, просто не наш день. Очевидно.

Відеоогляд матчу Іспанія U-21 — Україна U-21

Збірна України на молодіжному Євро-2023 потрапила до четвірки найкращих команд. Таким чином наша команда кваліфікувалася на Олімпійські ігри в Парижі.