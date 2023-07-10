Бывший тренер "Шахтера" заработает огромные деньги в Саудовской Аравии

В Украине тренер зарабатывал в разы меньше

Бывший тренер донецкого "Шахтера" Игор Йовичевич, который покинул украинскую команду этим летом, заработает солидные деньги в Саудовской Аравии.

Как пишет Футбол 24, зарплата известного хорватского специалиста в "Аль-Раеде" будет измеряться миллионами евро.

По данным источника, тренер будет получать минимум 2 миллиона евро за сезон, также в контракте предусмотрены различные бонусы.

Интересно, что в чемпионате Украины зарплата Йовичевича была куда скромнее — в "Днепр-1" он зарабатывал около 650 тысяч евро в год. О его окладе в донецком "Шахтере" информации нет.

Интересно, что сам "Аль-Раед" пока не ракрывал деталей сотрудничества с хорватским специалистом.

Напомним, что в Саудовской Аравии команде Йовичевича придется сразиться с такими суперзвездами как Криштиану Роналду, Роберто Фирмино, Каримом Бензема и другими.

Новый клуб 49-летнего хорвата в прошлом сезоне финишировал на 10-й позиции турнирной таблицы.

Под руководством Йовичевича "Шахтером" выиграл чемпионат Украины и дошел до 1/8 финала ЛЕ, после окончания сезона его уволили, что стало неожиданностью для многих.

Ранее "Телеграф" писал о том, что фанаты "Шахтера" были недовольны увольнением тренера.