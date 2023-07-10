Колишній тренер "Шахтаря" заробить величезні гроші у Саудівській Аравії

В Україні тренер заробляв у рази менше

Колишній тренер донецького "Шахтаря" Ігор Йовічевіч, який залишив українську команду цього літа, заробить солідні гроші в Саудівській Аравії.

Як пише Футбол 24, зарплата відомого хорватського фахівця в "Аль-Раєді" вимірюватиметься мільйонами євро.

За даними джерела, тренер отримуватиме мінімум 2 мільйони євро за сезон, також у контракті передбачені різні бонуси.

Цікаво, що в чемпіонаті України зарплата Йовічевіча була значно скромнішою — у "Дніпро-1" він заробляв близько 650 тисяч євро на рік. Про його оклад у донецькому "Шахтарі" інформації немає.

Цікаво, що сам "Аль-Раєд" поки що не розкривав деталей співпраці з хорватським фахівцем.

Нагадаємо, що в Саудівській Аравії команді Йовічевіча доведеться битися з такими суперзірками як Кріштіану Роналду, Роберто Фірміно, Карімом Бензема та іншими.

Новий клуб 49-річного хорвата минулого сезону фінішував на 10-й позиції турнірної таблиці.

Під керівництвом Йовичевіча "Шахтарем" виграв чемпіонат України та дійшов до 1/8 фіналу ЛЕ, після закінчення сезону його звільнили, що стало несподіванкою для багатьох.

Раніше "Телеграф" писав про те, що фанати "Шахтаря" були незадоволені звільненням тренера.