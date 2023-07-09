Трансфер Трубіна в "Інтер" на межі зриву через позицію "Шахтаря"

Гірники вимагають величезні гроші за футболіста

"Шахтар" запросив за перехід воротаря збірної України Анатолія Трубіна в "Інтер" 35 мільйонів євро, через що трансфер перебуває на межі зриву.

Про це повідомляє Sport.ua. За інформацією джерела, міланський суперклуб не готовий віддавати такі гроші за 21-річного воротаря, тим більше його контракт із Гірниками закінчується вже наступного року.

Повідомляється, що італійська сторона всіляко збиває ціну і навіть запропонувала донеччанам відсоток від подальшого перепродажу голкіпера. Видання зазначає, що якщо переговори щодо Трубіна зірвуться, то "Інтер" націлиться на покупку воротаря молодіжної збірної Італії та "Аталанти" Марко Карнесеккі, який минулого сезону грав у Серії B за "Кремонезе".

Нагадаємо, "Інтер" досяг принципової домовленості з Трубіним щодо особистих умов контракту. Міланський клуб розраховує на покупку воротаря через ймовірний відхід у "Манчестер Юнайтед" Андре Онана. Також повідомлялося, що італійці хочуть придбати на місце основного кіпера Яна Зоммера з "Баварії", а Трубін зайняв би місце дублера.

У сезоні 2022/23 Трубін зіграв у 38 матчах на клубному рівні, пропустивши 40 м’ячів, 14 ігор українець провів на нуль. Крім того, Анатолій був заграний за збірну України, а також виступав на молодіжному Євро-2023, де наша команда дійшла до стадії півфіналів. В останній грі Трубін пропустив 5 м’ячів від іспанців.

Раніше повідомлялося, що за Анатолієм активно стежить англійський "Челсі", також предметний інтерес до воротаря проявляла португальська "Бенфіка".