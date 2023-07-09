Трансфер Трубина в "Интер" на грани срыва из-за позиции "Шахтера"

Горняки запрашивают огромные деньги за футболиста

"Шахтер" запросил за переход вратаря сборной Украины Анатолия Трубина в "Интер" 35 миллионов евро, из-за чего трансфер находится на грани срыва.

Об этом сообщает Sport.ua. По информации источника, миланский суперклуб не готов отдавать такие деньги за 21-летнего вратаря, тем более его контракт с Горняками истекает уже в следующем году.

Сообщается, что итальянская сторона всячески сбивает цену и даже предложила дончанам процент от дальнейшей перепродажи голкипера. Издание отмечает, что если переговоры по Трубину сорвутся, то "Интер" нацелится на покупку вратаря молодежной сборной Италии и "Аталанты" Марко Карнесекки, который в прошлом сезоне играл в Серии B за "Кремонезе".

Напомним, "Интер" достиг принципиальной договоренности с Трубиным по поводу личных условий контракта. Миланский клуб рассчитывает на покупку вратаря из-за вероятного ухода в "Манчестер Юнайтед" Андре Онана. Также сообщалось, что итальянцы хотят приобрести на место основного кипера Яна Зоммера из "Баварии", а Трубин занял бы место дублера.

В сезоне 2022/23 Трубин сыграл в 38 матчах на клубном уровне, пропустив 40 мячей, 14 игр украинец провел на "ноль". Кроме того, Анатолий был заигран за сборную Украины, а также выступал на молодежном Евро-2023, где наша команда дошла до стадии полуфиналов. В последней игре Трубин пропустил 5 мячей от испанцев.

Ранее сообщалось, что за Анатолием активно следит английский "Челси", также предметный интерес к вратарю проявляла португальская "Бенфика".