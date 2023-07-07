Футболист сборной Украины переходит в "Интер": названо условие

Еще один украинский игрок может оказаться в Серии А

Миланский футбольный клуб "Интер", который в прошлом сезоне играл в финале Лиги чемпионов УЕФА, достиг принципиальной договоренности с 21-летним украинским вратарем донецкого "Шахтера", молодежной сборной Украины и национальной команды Анатолием Трубиным.

Об этом сообщил известный инсайдер Николо Скира. Источник отметил, что контракт футболиста с Нерадзурри будет рассчитан до 2028 года.

Кроме того, Скира назвал главное условие для трансфера. Трубин перейдет в "Интер" только в в том случае, если основной вратарь команды Андре Онана покинет клуб. Ожидается, что Онана перейдет в "Манчестер Юнайтед".

Сейвы Анатолия Трубина

В прошлом сезоне Трубин сыграл в 38 матчах на клубном уровне, пропустив 40 мячей, 14 игр украинец провел на "ноль". Кроме того, Анатолий был заигран за сборную Украины, а также выступал на молодежном Евро-2023 в Румынии, где наша команда попала в топ-4. В последней игре Трубин пропустил 5 мячей от испанцев.

Ранее сообщалось, что за Трубиным активно следит английский "Челси", также предметный интерес к игроку проявляла португальская "Бенфика".