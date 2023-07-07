Футболіст збірної України переходить в "Інтер": названо умову

Ще один український гравець може опинитися у Серії А

Міланський футбольний клуб "Інтер", який минулого сезону грав у фіналі Ліги чемпіонів УЄФА, досяг принципової домовленості з 21-річним українським воротарем донецького "Шахтаря", молодіжної збірної України та національної команди Анатолієм Трубіним.

Про це повідомив відомий інсайдер Ніколо Скіра. Джерело зазначило, що контракт футболіста з Нерадзуррі буде розраховано до 2028 року.

Крім того, Скіра назвав головну умову для трансферу. Трубін перейде в "Інтер" лише в тому випадку, якщо основний воротар команди Андре Онана покине клуб. Очікується, що Онана перейде у "Манчестер Юнайтед".

Сейви Анатолія Трубіна

Минулого сезону Трубін зіграв у 38 матчах на клубному рівні, пропустивши 40 м’ячів, 14 ігор українець провів на нуль. Крім того, Анатолі був заграний за збірну України, а також виступав на молодіжному Євро-2023 у Румунії, де наша команда потрапила у топ-4. В останній грі Трубін пропустив 5 м’ячів від іспанців.

Раніше повідомлялося, що за Трубіним активно стежить англійський "Челсі", також предметний інтерес до гравця проявляла португальська "Бенфіка".