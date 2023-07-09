Спортсмен, похоже, лукавит, говоря о Лиге чемпионов, ведь российский футбол находится под санкциями

Бразильский левый защитник Дуглас Сантос заявил, что перешел в "Зенит" (Санкт-Петербург) из-за желания выступать в Лиге чемпионов, правда, вот уже третий сезон подряд россиян не хотят видеть в еврокубках. К слову, "Зенит" в отсутствии международных матчей организовал турнир, куда даже согласились приехать турецкий "Фенербахче", "Нефтчи" (Азербайджан) и "Црвена Звезда" (Сербия).

Соответствующий комментарий бразильца доступен на сайте metaratings.ru. Футболист называет войну в Украине "ситуацией" и хочет, чтобы она прошла. Добавим, что Дуглас выступает в "Зените" с 2019 года, и защитник мог разорвать контракт с российским клубом по правилу ФИФА для легионеров, однако все-таки остался в проекте "Газпрома".

"Мы всегда хотим играть в Лиге чемпионов. Это было главным фактором, побудившим меня приехать сюда. Нам нужно выбраться из этой ситуации. Верьте в Бога, эта ситуация пройдет, и все вернется на круги своя", – сказал Дуглас Сантос.

В 2022 году Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) и Международная федерация футбола ФИФА отстранили все российские команды и сборные от участия в турнирах под своей эгидой до дальнейшего уведомления из-за полномасштабного вторжения рф в Украину. В рф сообщают, что УЕФА начал процесс возвращения россиян в европейский футбол с арбитров. Накануне стало известно, что российский рефери-оккупант нашел свою смерть в Украине.