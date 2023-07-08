Бунт не удался: "Фенербахче" в полном составе отправился играть в рф (видео)

Турецкий клуб отправился в россию

Стамбульский футбольный клуб "Фенербахче", несмотря на недовольство некоторых игроков, все-таки отправился в россию на товарищеский турнир, причем в полном составе.

Соответствующий пост турецкий клуб опубликовал на своей странице в Twitter. "Фенербахче" опубликовал видео отъезда команды на турнир в Санкт-Петербурге. На кадрах видно, как команда отправляется в россию.

На видео попал и нападающий сборной Боснии и Герцеговины Эдин Джеко, который выступил против поездки в рф. Видимо, контрактные обязательства для футболиста оказались важнее принципов. Добавим, что именно Джеко, а также несколько других звездных игроков сборной Боснии и Герцеговины отговорили свою Федерацию от проведения товарищеского матча с командой рф в ноябре 2022 года.

Отметим, кроме "Фенербахче" и российского "Зенита", участие на турнире в Санкт-Петербурге подтвердили сербская "Црвена Звезда" и азербайджанский "Нефтчи".

Напомним, в июле 2022 года "Фенербахче" угодил в скандал из-за происшествия на матче квалификации Лиги чемпионов против киевского "Динамо". После гола киевлян в ворота стамбульцев турецкие фанаты начали петь хвалебные песни про президента рф владимира путина. Позже руководство "Фенербахче" отказалось извиняться перед украинцами, а УЕФА наказал стамбульский клуб.