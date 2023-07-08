Бунт не вдався: "Фенербахче" у повному складі вирушив грати в рф (відео)

Турецький клуб вирушив до росії

Стамбульський футбольний клуб "Фенербахче", попри невдоволення деяких гравців, таки вирушив у росію на товариський турнір, причому у повному складі.

Відповідний пост турецький клуб опублікував на своїй сторінці у Twitter. "Фенербахче" опублікував відео від’їзду команди на турнір у Санкт-Петербурзі. На кадрах видно, як команда вирушає до росії.

На відео потрапив і нападник збірної Боснії та Герцеговини Едін Джеко, який виступив проти поїздки до рф. Мабуть, контрактні зобов’язання для футболіста виявилися важливішими за принципи. Додамо, що саме Джеко, а також кілька інших зіркових гравців збірної Боснії та Герцеговини відмовили свою Федерацію від проведення товариського матчу з командою росії у листопаді 2022 року.

Зазначимо, окрім "Фенербахче" та російського "Зеніту", участь на турнірі в Санкт-Петербурзі підтвердили сербська "Црвена Звєзда" та азербайджанський "Нефтчі".

Нагадаємо, у липні 2022 року "Фенербахче" потрапив у скандал через інцидент на матчі кваліфікації Ліги чемпіонів проти київського "Динамо". Після голу киян у ворота стамбульців турецькі фанати почали співати хвалебні пісні про президента рф володимира путіна. Пізніше керівництво "Фенербахче" відмовилося вибачатися перед українцями, а УЄФА покарав стамбульський клуб.