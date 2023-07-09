Бразильський футболіст перейшов до російського "Зеніту" заради Ліги чемпіонів, але є нюанс

Спортсмен, схоже, лукавить, говорячи про Лігу чемпіонів, адже російський футбол перебуває під санкціями

Бразильський лівий захисник Дуглас Сантос заявив, що перейшов до "Зеніту" (Санкт-Петербург) через бажання виступати в Лізі чемпіонів, щоправда, ось уже третій сезон поспіль росіян не хочуть бачити в єврокубках. До речі, "Зеніт" у відсутності міжнародних матчів організував турнір, куди навіть погодилися приїхати турецький "Фенербахче", "Нефтчі" (Азербайджан) та "Црвена Звєзда" (Сербія).

Відповідний коментар бразильця доступний на сайті metaratings.ru. Футболіст називає війну в Україні "ситуацією" та хоче, щоб вона пройшла. Додамо, що Дуглас виступає у "Зеніті" з 2019 року, і захисник міг розірвати контракт із російським клубом за правилом ФІФА для легіонерів, проте таки залишився в проекті "Газпрому".

"Ми завжди хочемо грати в Лізі чемпіонів. Це було головним фактором, який спонукав мене приїхати сюди. Нам потрібно вибратися з цієї ситуації. Вірте в Бога, ця ситуація пройде, і все повернеться в норму", — сказав Дуглас Сантос.

У 2022 році Союз європейських футбольних асоціацій (УЄФА) та Міжнародна федерація футболу ФІФА усунули всі російські команди та збірні від участі у турнірах під своєю егідою до подальшого повідомлення через повномасштабне вторгнення рф в Україну. У росії повідомляють, що УЄФА розпочав процес повернення росіян до європейського футболу з арбітрів. Напередодні стало відомо, що російський рефері-окупант знайшов свою смерть в Україні.