Футбольний суддя взяв зброю в руки та пішов убивати українців

31-річний російський футбольний арбітр Данило Шеметов знайшов свою смерть, воюючи у складі окупаційних військ проти України. Напередодні в Україні загинув частково мобілізований російський хокеїст-загарбник.

Про загибель рефері повідомив офіційний сайт Російського футбольного союзу (РФС). В організації називали Шеметова перспективним суддею.

"Данило Шеметов загинув у зоні спеціальної військової операції. Російський футбольний союз щиро сумує разом із сім’єю молодого арбітра.

Він був перспективним суддею, незабаром мав дебютувати в Мелбет Першій лізі й вже отримував відповідальні матчі в Шляху регіонів Фонбет Кубка росії.

РФС надає сім’ї всю необхідну допомогу, крім того, колеги Шеметова нададуть його сім’ї додаткову фінансову підтримку”, – цитує повідомлення РФС прокремлівське видання ТАСС.

У сезоні 2019/20 Шеметов почав працювати у Другій лізі — третьому за силою дивізіоні чемпіонату рф. Загалом він відсудив 41 матч, також працював на 5 іграх Кубка росії.

Раніше повідомлялося, що ЗСУ ліквідували на фронті захисника футбольного клубу "Рубін" із Брянської області.

Нагадаємо, російський каратист-окупант помер від поранень, отриманих на війні проти України.