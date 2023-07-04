"Товариш по чарці медведєва" розповів, як росії потрапити на Олімпіаду в Парижі

Колишній спортсмен-чемпіон став пропагандистом кремля

Чотириразовий олімпійський чемпіон з біатлону Олександр Тихонов, який погрожував війною Німеччині та Польщі через хокеїста-шпигуна з рф, знову відзначився абсурдною заявою.

Відповідний коментар ексбіатлоніста доступний на сайті Р-Спорт. Через безглуздість висловлювання в мережі назвали Тихонова "товаришем по чарці" колишнього президента рф дмитра медведєва, який після початку повномасштабного вторгнення росії в Україну часто розмахує "ядерною палицею". Олександр переконаний у тому, що росію допустять до Олімпіади-2024 у Парижі, якщо рф переможе у війні.

"Я зараз перебуваю в Білорусі – країні, придатній для життя. Але я росіянин і справжній патріот своєї країни.

Після перемоги у СВО у нас будуть чудові перспективи, для нас усі дороги будуть відкриті”, – сказав Тихонов.

Користувачі зі сміхом сприйняли слова радянського чемпіона. Багато хто натякнув, що таку маячню можна сказати лише під алкоголем.

Зазначимо, Міжнародний олімпійський комітет рекомендував міжнародним спортивним федераціям допускати атлетів з рф та Білорусі на змагання в нейтральному статусі, проте рішення щодо Олімпіади ще не прийнято.

Раніше Тихонов образив українців, заявивши, що вони без росії ніхто. Також радянський чемпіон називав Францію смітником.