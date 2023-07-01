"Зрівняти із землею Варшаву": в рф істерять через затримання спортсмена-шпигуна в Польщі

У росії відреагували на скандал з російським шпигуном у Польщі

Чотириразовий олімпійський чемпіон з біатлону Олександр Тихонов пригрозив Польщі та Німеччині у зв’язку із затриманням російського хокеїста.

Відповідний коментар Тихонова доступний на Metaratings.ru. Колишній біатлоніст вважає, що країни ЄС слід покарати, адже вони не поважають рф.

"Питання, чому з нас можуть знущатися поляки й всі інші, потрібно поставити президентові росії. Запитайте, чому нас принижують поляки та інша сволота?

Я вже давно зрівняв би Варшаву разом з Берліном, щоб поважали росію. А з нас знущається вся планета, тому що не приймається рішень. Де в нас що? Чому це сталося? Чому хлопці туди поїхали?

Я б вирішив по-іншому, щоб нас поважали”, – заявив Тихонов.

Прессекретар президента рф володимира путіна Дмитро Пєсков висловився про затримання російського хокеїста в Польщі.

Я впевнений, що посольство це все зараз з’ясовуватиме, якісь подробиці ми отримаємо.

Хоча, звичайно, посольству зараз працювати у Варшаві дуже і дуже важко у зв’язку з геть шаленою русофобською позицією польської влади.

Тому якоїсь більш детальної інформації ми зараз не маємо, на жаль, — цитує Пєскова ТАСС.

Офіційний представник МЗС росії Марія Захарова висловила Варшаві протест.

"Посольство рф у Варшаві з’ясовує обставини події. Російському громадянину буде надана вся необхідна допомога.

Як заявив прокурор Польщі, це "14 випадок арешту російських громадян". Висловлюємо Варшаві рішучий протест. Вимагаємо негайно надати російській стороні вичерпні пояснення", — цитує Захарову ТАСС.

Нагадаємо, у Польщі проходять Європейські ігри, куди не пустили ні росіян, ні білорусів, попри рекомендації Міжнародного олімпійського комітету (МОК).