У рф знову показали свою знамениту "російську культуру"

Дворазовий олімпійський чемпіон та депутат Держдуми росії В’ячеслав Фетісов назвав голову Міжнародної федерації хокею на льоду (IIHF) Люка Тардіфа "д*білом". Напередодні в росії примазалися до "бронзи" збірної Латвії на чемпіонаті світу, куди не пустили росіян.

Відповідний коментар Фетісова наводить "Матч ТВ". В'ячеслав вважає, що росія "вклалася" не в того кандидата під час виборів президента організації.

– Міжнародна федерація хокею вітала "Вегас" у своїх соцмережах, перерахувала гравців чотирьох країн – Канаду, США, Швецію, навіть Латвію, які виступають за "Голден Найтс". Але забула про Росію – наші представники там Іван Барбашев та Павло Дорофєєв. Як ви реагуєте на такі дрібні гидоти IIHF?

– Та забудьте ви про цю організацію! До речі, ось тут, у місті Санкт-Петербург ми вибрали цього д*біла – нового президента IIHF…

- Люк Тардіф.

– Та яка різниця, хто він – Тардіф чи не Тардіф? Це людина, яка не розуміє сенсу всього, що відбувається. Хокей свого часу був великою політикою. Це і Суперсерії, і все, що пов’язане з НХЛ, заявив Фетісов.

Зазначимо, Тардіфа було обрано президентом IIHF на Конгресі міжнародної федерації у Санкт-Петербурзі у вересні 2021 року. Проте функціонер не прогнувся під тиском Росії і викинув усі збірні країни-агресора з міжнародних турнірів. У лютому 2023 року IIHF продовжила усунення росіян на весь сезон-2023/24.