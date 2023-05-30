У росії примазалися до успіху Латвії на чемпіонаті світу з хокею

Росіяни вважають, що латвійці не зуміли б взяти медаль на ЧС-2023 з хокею без них

На чемпіонаті світу з хокею з шайбою збірна Латвії вперше у своїй історії виграла "бронзу". У рф вважають, що успіх прибалтів без росії був би неможливий.

Про це заявив колишній хокеїст СКА Костянтин Меньшиков у коментарі "РБ Спорт". Він розповів, що латвійські хокеїсти та тренери удосконалили свою майстерність у різних російських лігах у минулому, при цьому жоден гравець збірної Латвії зараз не виступає на території рф.

"Я, звичайно, радий за латвійців. Їхній успіх – результат того, що багато років вони співпрацювали з росією. Ризьке "Динамо" грало в КХЛ, дитячі, юнацькі, молодіжні команди з Латвії приїжджали сюди на турніри.

Наразі збірна Латвії складена з гравців, які виступають у різних країнах Європи – Німеччині, Швейцарії, Чехії, Швеції. Є хлопці із АХЛ. Із чемпіонату Латвії там і немає нікого.

Багато хто пройшов школу КХЛ, грав у різних лігах росії. І взяли вони бронзу не від того, що обірвали зв’язки з нашою країною, а навпаки, бо підготували тут гравців”, — заявив Меньшиков.

Мата за "бронзу" ЧС-2023 з хокею

Нагадаємо, Міжнародна федерація хокею (IIHF) усунула збірні росії та Білорусі від участі у всіх турнірах під егідою організації. У лютому 2023 року IIHF продовжила усунення росіян на весь сезон-2023/24. ЧС-2023 з хокею мав пройти в рф, проте через агресію росії в Україні чемпіонат проходив у Ризі (Латвія) та Тампере (Фінляндія).