Россияне считают, что латвийцы не сумели бы взять медаль на ЧМ-2023 по хоккею без них

На завершившемся чемпионате мира по хоккею с шайбой сборная Латвии впервые в своей истории выиграла "бронзу". В рф считают, что успех прибалтов без россии был бы невозможен.

Об этом заявил бывший хоккеист СКА Константин Меньшиков в комментарии "РБ Спорт". Он рассказал, что латвийские хоккеисты и тренеры усовершенствовали свое мастерство в разных российских лигах в прошлом, при этом ни один игрок сборной Латвии сейчас не выступает на территории рф.

"Я, конечно, рад за латвийцев. Их успех – результат того, что много лет они сотрудничали с россией. Рижское "Динамо" играло в КХЛ, детские, юношеские, молодежные команды из Латвии приезжали сюда на турниры.

Сейчас сборная Латвии составлена из игроков, выступающих в разных странах Европы – Германии, Швейцарии, Чехии, Швеции. Есть ребята из АХЛ. Из чемпионата Латвии там и нет никого.

Многие прошли школу КХЛ, играли в разных лигах россии. И взяли они бронзу не от того, что оборвали связи с нашей страной, а наоборот, потому что подготовили тут игроков", — заявил Меньшиков.

Мата за "бронзу" ЧМ-2023 по хоккею

Напомним, Международная федерация хоккея (IIHF) отстранила сборные рф и Беларуси от участия во всех турнирах под эгидой организации. В феврале 2023 года IIHF продлила отстранение россиян на весь сезон-2023/24. ЧМ-2023 по хоккею должен был пройти в рф, однако из-за агрессии россии в Украине чемпионат проходил в Риге (Латвия) и Тампере (Финляндия).