Може надовго опинитися за ґратами: російського хокеїста звинувачено у шпигунстві в Польщі

Тепер хокеїст може надовго забути про великий спорт

У Польщі затримали російського хокеїста, якого підозрюють у шпигунстві на користь своєї країни.

Як пишуть російські ЗМІ, спортсмену загрожує до 10 років ув’язнення. Наразі він перебуває під арештом і чекає на рішення суду.

Як заявила польська влада, шпигун діяв у Сілезькому воєводстві.

"Під час слідства вдалося встановити, що затриманий є професійним хокеїстом клубу першої ліги. У Польщі він провадив діяльність, у тому числі пов’язану зі збором інформації про об’єкти критичної інфраструктури в кількох провінціях. На території Польщі він перебуває з жовтня 2021 року", — зазначають там.

Польські ЗМІ уточнюють, що затриманого звуть Максим С.

РосЗМІ припускають, що йдеться про 20-річного гравця "Заглембе" Максима Сергєєва, який минулого сезону провів 23 матчі в національній першості.

Зазначимо, що це вже 14-й громадянин росії, який був затриманий у рамках розслідування шпигунської мережі, яка співпрацює з російськими спецслужбами.

Раніше "Телеграф" писав про позицію польської влади щодо російських шпигунів.