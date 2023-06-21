Будуть нові провокації та вбивства: у Німеччині очікують на "агресивні дії" російських шпигунів

У Німеччині назвали основні виклики для безпеки країни

Російські шпигуни можуть почати агресивніше діяти в країнах Заходу і особливо в Німеччині, тому в Берліні очікують нових провокацій.

Як повідомляє DW, про це розповів голова Федеральної служби з охорони конституції Німеччини (BfV) Томас Хальденванг.

"До цього можна віднести діяльність офіцерів спецслужб із фальшивими паспортами, а також посилення хакерських атак аж до саботажу", — зазначив він.

При цьому Хальденванг додав, що російські шпигуни використовуватимуть усі засоби, що застосовуються у шпигунстві та відомі людям із фільмів. До цього належать викрадення та вбивства людей, включаючи перебіжчиків чи опозиціонерів.

"Цьому є багато прикладів. Це дуже брутальний стиль", — додав він.

Крім того, глава BfV додав, що небезпека також полягає у поширенні російської пропаганди, яка впливає на зростання екстремізму.

Хальденванг нагадав, що в останні десятиліття до Німеччини прибула величезна кількість вихідців з колишнього СРСР, які влилися в німецьке суспільство та отримали громадянство, проте продовжують отримувати пропаганду з російських джерел.

"Ми стикаємося з проросійськими протестами, в яких беруть участь представники цієї діаспори. Скільки саме у нас немає статистичних даних. Ми спостерігаємо за тими, хто підтримує російську пропаганду та реагує на неї", — додав він.

Як повідомлялося раніше, у ЗМІ потрапила інформація, що росіяни 2020 року намагалися вбити в США співробітника військової розвідки Олександра Потєєва, який погодився працювати на ФБР понад 10 років тому.