Як у гостросюжетному фільмі: спецслужби рф намагалися вбити ексрозвідника, який виявився шпигуном США

Уряд США різко відреагував на такі дії росії

Російський президент володимир путін намагався вбити американського агента ЦРУ руками спецслужб у 2020 році. Йдеться про високопоставленого співробітника військової розвідки Олександра Потєєва, який погодився працювати на ФБР більше 10 років тому.

За інформацією The New York Times, невдалий замах на вбивство стався за межами росії в Майамі. У виданні зазначили, що путін показав готовність перейти межу, чого раніше уникав.

"Червоні лінії для путіна давно пройшли. Він хоче, щоб усі ці хлопці були мертві", — сказав Марк Полімеропулос, колишній офіцер ЦРУ, який курирував операції в Європі та росії.

Ця подія не залишилася поза увагою США. Уряд вислав вищих посадових осіб розвідки з Вашингтона та ввів санкції, росія зробила аналогічний крок.

Відомо, що Олександр Потєєв розкрив інформацію, яка призвела до багаторічного розслідування ФБР. У 2010 році було спіймано 11 шпигунів, які жили під глибоким прикриттям у передмістях та містах Східного узбережжя. У них були вигадані імена і працювали на звичайній роботі, тобто нічим не відрізнялися від простих громадян. Водночас шпигунів в рамках амбітної спроби служби військової розвідки росії збирали інформацію та вербували нових агентів.

Десять із 11 шпигунів були вислані назад до росії. Натомість Москва звільнила чотирьох російських ув’язнених, зокрема Сергія Скрипаля, колишнього полковника військової розвідки, засудженого у 2006 році за продаж секретів Великобританії.

"Змова, поряд з іншими діями росії, викликала різку реакцію уряду США. За словами двох колишніх американських чиновників, у квітні 2021 року Сполучені Штати ввели санкції і вислали 10 російських дипломатів, у тому числі начальника резидентури Служби зовнішньої розвідки росії, який базувався у Вашингтоні та у якого залишалося два роки до свого турне, звільнення начальника резидентури може завдати серйозної шкоди розвідувальним операціям, і співробітники агентства підозрювали, що росія, швидше за все, спробує помститися своєму американському колезі в Москві, який, за їхніми словами, залишався на цій посаді кілька тижнів", — пише NYT.

Архівне фото Олександра Потєєва

Раніше "Телеграф" розповідав про те, що глава МЗС України висловився про замах на Володимира Зеленського. За його словами, якби Кремль справді хотів убити українського президента, то давно вже зробив би це.